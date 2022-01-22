يستضيف ملعب "المقاولون العرب" مواجهة هامة تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في لقاء الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

الزمالك لم يحقق أي انتصار في المسابقة حتى الآن، فبعد التعادل السلبي مع إنبي خسر من فاركو بهدفين دون رد ثم تعرض للهزيمة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

أما سيراميكا فلم يحقق الفوز في آخر مباراتين بعد الانتصار في اللقاء الافتتاحي أمام فاركو بنتيجة 4-2، إذ تعادل دون أهداف مع طلائع الجيش وخسر أمام إنبي بهدفين لهدف.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، هو يوم الجمعة 28 يناير 2022، على ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

ستنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.