موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سموحة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سموحة في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي نادي سموحة، وذلك في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدفٍ لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

حقق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة هو يوم الخميس 6 مايو 2021 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وسموحة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.