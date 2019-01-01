موعد مباراة الزمالك القادمة ضد ديكاداها فى دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد ديكاداها في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، على ملعب مقديشو

محمد مصطفي

يفتح ‏ملعب مقديشو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي، وذلك يوم الجمعة القادم 9 أغسطس 2019، الموافق 8 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

خسر الزمالك فى أخر مبارياته فى الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف امام غريمه التقليدي النادي الأهلي، حيث نجح الفارس الأبيض فى الحصول على المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، حيث خاض الفريق 34 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 9 مباريات وتلقي أربع هزائم فى مشوار الدوري المصري، واستطاع ابناء ميت عقبة فى الحصول على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه امام الفريق المغربي نهضة بركان بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح.

وكانت القرعة الذي أجريت فى مقر الاتحاد الإفريقي أوقعت الزمالك امام ديكاداها الصومالي، فى الدور الـ32 من البطولة يلتقي الفائز من هذه المباراة امام المنتصر من لقاء أويلرز الليبيري وجينيراسيون فوت السنغالي

الزمالك يعلن إقالة خالد جلال وعرض إبراهيم للبيع

موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها والقنوات الناقلة

فرجاني ساسي عن مستقبله مع الزمالك: أسألوا أمير مرتضى