موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في إطار مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

أبانوب صفوت

يتجدد اللقاء مرة أخرى بين الزمالك والترجي، بعد أن تقابلا الفريقان معًا في كأس السوبر الإفريقي منذ أيام قليلة، وسيتواجهها مجددًا في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم الجمعة المقبل 24 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا.

يطمح الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل حسم التأهل منذ مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب إلغاء مباراة القمة ضد الأهلي.

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في المقابل، لا توجد فرصة أفضل من تلك بالنسبة للترجي للثأر ورد الاعتبار، حيث يحاول المكشخ استعادة صفوفه مرة أخرى للدفاع عن لقبه، وسيعمل على تحويل الخسارة الأخيرة إلى دافع كبير للعبور إلى نصف النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة