يستعد نادي الزمالك لاستضافة الإسماعيلي في مواجهة كبيرة بالجولة 21 من الدوري المصري موسم 2021-2022 على استاد القاهرة.

الزمالك عانى في الدوري المصري في آخر جولتين بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش على التوالي، إلا أنّه لا يزال متصدرًا للبطولة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

كما ينتشي المارد الأبيض من تأهله إلى نهائي كأس مصر 2020-2021 وذلك بعد الفوز على أسوان.

أما الإسماعيلي فيسعى للابتعاد عن مناطق الهبوط وتجنب الخسارة خاصة بعد الفوز على المصري ثم سيراميكا والتعادل أمام البنك الأهلي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 21 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي هو يوم السبت 28 مايو 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.