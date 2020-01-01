موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2020 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة للفريقين

ندى الشافعي

يلتقي قطبي كرة القدم المصرية فى بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة وهي المواجهة الثانية بين الفريقين فى فترة لا تتجاوز ٥ أيام حيث التقى الفريقين في بطولة كأس السوبر المصري وفاز الفارس الأبيض بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال شوطي المباراة حيث سجل الأبيض ٤ ضربات ترجيح تفوق بهم على المارد الأحمر الذي سجل ٣ ضربات.

و يعد هذا الشهر مشتعلاً بالمنافسات القوية حيث واجه الزمالك نادي الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي و تمكن الأبيض المصري من الفوز بنتيجة ٣-١ وحصل على الكأس ثم واجه الشياطين الحمر بعد ٦ أيام و فاز بكأس السوبر ويعود ليواجه غريمه التقليدي مرة أخرى في الدوري لذلك فهذا الشهر حافل بلقائات القمة و أيضاً حافل بالبطولات بالنسبة لنادي الزمالك الذي تمكن من الفوز ببطولتين في مباراتين متتاليتين في خلال ٦ أيام.

المزيد من الفرق

النادي الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد ٤٥ نقطة لعب الفريق هذا الموسم ١٥ مباراة فاز في جميع المباريات ولم يخسر أو في أى مباراة فهل يتغير الحال بعد المباراة القادمة و يعرقل لقاء القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث برصيد ٣١ نقطة سلسلة انتصارات المارد الأحمر؟ أم ينتقم الشياطين و يستمر الفريق في تحقيق الفوز في الدوري؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - الزمالك ستاد القاهرة الإثنين 24 فبراير 2020،

27 جمادى الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية On Sport

التشكيل المتوقع للأهلي

يدخل النادي الأهلي المواجهة بالكثير من الشحنات النفسية عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، لذلك ستأخذ المباراة مسار أخر بعيداً عن عدم وجود منافسة في الدوري العام خلال الموسم الحالي في ظل مستوى الشياطين الحمر القوي ، لذلك فايلر سيكون أمامه الكثير من التفكير إما الدفع بتشكيلته الأساسية كاملة لرد الإعتبار متناسياً مباراة صن داونز الهامة في دوري أبطال أفريقيا أو الدفع ببعض العناصر الإحتياطية، لكن طريقة اللعب لن تختلف كثيراً عن اللعب ب 4/2/3/1.

التشكيل 4/2/3/1

محمد الشناوي

محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

عمرو السولية - ألو ديانج

جيرالدو - مجدي قفشة - حسين الشحات

جونيور أجاي

التشكيل المتوقع للزمالك

يستعد نادي الزمالك المتوج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري للعودة مجدداً لأجواء الدوري المصري التي يعتمد عليها كارتيرون في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين من أجل البطولة الأهم هذا الموسم وهي دوري أبطال إفريقيا خاصة في مواجهة الترجي، لذلك من الواضح أن المدرب الفرنسي سيعتمد على بعض اللاعبين الإحتياطيين في هذه المباراة