موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي البنك الأهلي ضيفًا على نادي الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

استفاق الزمالك سريعًا من كبوة خسارة مباراة القمة على يد الأهلي بخمسة أهدافٍ لثلاثة، وفاز على الإسماعيلي في ديربي أولاد العم في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين، ليصل للنقطة التاسعة له هذا الموسم.

افتتاحية البنك الأهلي للموسم الجديد كانت قوية، حيث فاز على الجيش بالثلاثة، لكنه اصطدم بالنادي الأهلي وخسر بصعوبة، وذلك قبل أن يفز على الإسماعيلي ثم يخسر من سيراميكا كليوباترا، ليمتلك بذلك 6 نقاط قبل مباراته ضد الفارس الأبيض.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي هو يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورتس، وبالطبع ستجد مباراة الزمالك والبنك الأهلي على شاشتها.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عن طريق البث المباشر من جول، والذي ينطلق قبل اللقاء بنصف ساعة.