موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد برج العرب مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والتي تجمع بين الفريقين في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تعادل الزمالك مع نادي فاركو في الجولة الماضية، وصعد للصدارة على حساب الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني، حيث وصل الفارس الأبيض للنقطة 32.

على الجانب الآخر، يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة 15 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد؟

موعد مباراة الزمالك والاتحاد هو يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 في ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.