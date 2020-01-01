موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلي في الأسبوع 17 من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ندى الشافعي

بعد فوز مستحق وأداء جيد من نادي الزمالك أمام حرس الحدود، يستعد الفريق للقاء نادي الإسماعيلي بالجولة 17 من الدوري المصري علي أرض الدراويش بملعب الإسماعيلية يوم 9 فبراير 2020، الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وهذا اللقاء هو الأخير للفارس الأبيض قبل خوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، والذي أيضاً سيلتقي به في دور 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيلاقي الأهلي الفريق الذي له ذكريات سيئة معه وهو صن داونز.

المزيد من الفرق

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك حتي يتمكن من الدخول في المنافسة علي المربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز، وبالأخص بعد خسارة اللقاء الأخير أمام أسوان والتي ستجعله يرتب أوراقه جيدًا قبل لقاء أولاد العم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الفارس الأبيض والدراويش في إطار الجولة 17 من الدوري المصري ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

كارتيرون: طريقة اللعب سبب الفوز على الحدود.. والترجي منافس قوي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة