موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر 2020-21 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد المقاولون العرب مباراة نصف النهائي الأولى في مسابقة كأس مصر الموسم الماضي، والتي تجمع بين الزمالك ونادي أسوان.

توقفت بطولة كأس مصر 2020-21 لعامٍ كامل، وشاب مصيرها الغموض حتى أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال البطولة التي توقفت في ربع النهائي.

فاز الزمالك بالدوري المصري الموسم الماضي، وهو متصدر جدول الترتيب في الموسم الجديد، أما نادي أسوان فقد هبط للدوري الممتاز ب.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2020-21 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وأسوان؟

موعد مباراة الزمالك وأسوان هو يوم الإثنين 23 مايو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري لكأس مصر وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.