موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي الريان في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز الهلال في الجولة الأولى على الشارقة بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة، ثم فاز على استقلول بهدف دون رد في الجولة الثالثة وكرر الانتصار في الجولة الرابعة على الفريق ذاته ولكن بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الشارقة في الجولة الخامسة بهدفين لكل فريق.

وحسم الهلال تأهله إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، بعد تأكد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة قبل مباراة الريان القادمة.

أما الريان افتتح مشواره في البطولة بفوز على استقلال دوشنبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر من الهلال بثلاثية دون رد، ثم تعادل مع الشارقة بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة، قبل أن يعود ويفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، وتغلب على استفلال في الجولة الخامسة بهدف نظيف.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الريان في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الريان؟

موعد مباراة الهلال والريان هو يوم الأربعاء 27 أبريل أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات bein AFC خارج المملكة العربية السعودية وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.