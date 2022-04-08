موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة قوية تجمع بين الهلال والريان في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال حامل اللقب سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الشارقة في الجولة الأولى، وسيطمح لمواصلة الانتصارات في رحلته للحفاظ على لقبه.

أما على الجانب الآخر، الريان يدخل المباراة بعد فوز مثير على استقلال دوشنبه، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم تساعده في مشواره للتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الريان والهلال في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الريان والهلال؟

موعد مباراة الريان والهلال هو يوم الإثنين 11 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 19:15 مساءً بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الريان والهلال؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.