موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وماهي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

خاض الفريق الملكي مبارتين حتى الآن في الموسم الجديد من بطولة الدوري، تعادل الفريق سلبياً في أول مباراة له في الدوري أمام فريق ريال سوسيداد وكانت نتيجة مخيبة لآمال جماهيره، وحقق فوزاً صعباً في ثاني لقاءاته بعد تأخره بهدفين مقابل هدف ليفوز في النهاية بنتيجه ٣-٢ بهدف راموس في الدقائق الأخيرة أمام نادي ريال بتيس، يحتل حامل اللقب المركز السادس برصيد ٤ نقاط و له مباراة مؤجلة، يسعى ريال مدريد لحسم نقاط المباراة لتحسين مركزه في الجدول والوصول لمكانه الطبيعي ومواصلة الإنتصارات.

بينما نادي بلد الوليد يحتل المركز ال١٧ برصيد نقطتين جمعها الفريق من ثلاث مباريات خاضها في البطولة حتى الآن تعادل في مبارتين أمام نادي سلتا فيجو بنتيجة ١-١ وبنفس النتيجة أمام نادي ريال سوسيداد، وخسر في مباراته أمام فريق ريال بتيس، ويسعى بلد الوليد لتقديم أداء مشرف والخروج بأكبر مكسب ممكن من المباراة ولو بنقطة واحدة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد؟

يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه سانتياجو بيرنابيو نادي بلد الوليد يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - بلد الوليد سانتيجو بيرنابيو الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

يغيب هازارد عن مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد

ومن المتوقع أن يعتمد زيدان على تشكيلته المعتادة حيث كورتوا في حراسة المرمى وأمامه راموس وفاران في قلب الدفاع وفيرلاند ميندي وكارفاخال مع وجود الثلاثي كروس وفالفيردي وكاسيميرو في منتصف الملعب وفي الهجوم كريم بنزيما ولوكايوفيتش.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - كارفاخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

مارتين أوديجارد

كريم بنزيما - لوكايوفيتش

ما هو التشكيل المتوقع لنادي بلد الوليد؟

من المتوقع أن يبدأ بلد الوليد المباراة بالتشكيل كالأتي