موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي، في مركب محمد الخامس ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

الأهلي يريد مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز بمباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في مباراة أهدر فيها المارد الأحمر فوزًا كبيرًا وسيحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز لضمان الوصول لنصف النهائي.

على الجانب الآخر الرجاء، بالرغم من الهزيمة في مباراة الذهاب إلا أنه حافظ على حظوظه بالتأهل بهدف محمد زريدة، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور للعبور إلى نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الرجاء والأهلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الرجاء والأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الجمعة 22 أبريل 2022 في مركب محمد الخامس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ليلًا بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.