موعد مباراة الدحيل ضد الشارقة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الدحيل القادمة ضد الشارقة الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يفتح استاد عبدالله بن خليفة أبوابه لاستضافة مباراة مهمة للغاية تجمع بين الدحيل والشارقة، وذلك يوم الإثنين القادم 2 مارس 2020 ، الموافق 7 رجب 1441 هجريًا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019-20.

يدخل الدحيل المباراة وهو يحتل المركز الثاني بعد أن فاز في لقاء وخسر في آخر، وكان قد تعرض للهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام التعاون السعودي قبل أن ينتصر على برسبوليس الإيراني في الجولة الثانية بهدفين نظيفين ليُحيي أماله في المنافسة على التأهل بسرعة.

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في المقابل، يبحث الشارقة الإماراتي عن الفوز الأول له في المجموعات، عقب أن أخفق الفريق في تحقيق الفوز في أول جولتين، حيث خسر أمام التعاون وتعادل مع برسبوليس الإيراني ليكون رصيده نقطة وحيدة وبحاجة للفوز في المباراة المقبلة للحفاظ على حظوظه في الصعود للدور القادم.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الدحيل ضد الشارقة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة الدحيل ضد الشارقة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الدحيل - الشارقة استاد عبد الله بن خليفة الإثنين 2 مارس 2019،

7 رجب 1441 هجريًا،

17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للدحيل

لن يفتقد الدحيل لأي لاعب في مواجهة الشارقة، وتعتبر تشكيلة الفريق القطري جاهزة من أجل تحقيق الانتصار الثاني في دور المجموعات.

من المقرر أن يعتمد المدرب وليد الركراكي على طريقة 4/4/2 بتواجد أمين ليكومت في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد موسى، مهدي بنعطية، أحمد ياسر، سلطان البريك وفي الوسط المعز علي، كريم بوضيف، عاصم ماديبو وإدميلسون جونيور وفي المقدمة الثنائي ماندجوكيتش وسونج هان.

التشكيل | 4-4-2

ليكومت كلود أمين

سلطان البريك - مهدي بنعطية - أحمد ياسر - محمد موسى

المعز علي - عاصم ماديبو - كريم يوضيف - إدميلسون جونيور

ماريو ماندجوكيتش - سونج هان

الغيابات والتشكيل المتوقع للشارقة

سيفتقد الشارقة لغياب اللاعب البرازيلي كورونادو للإصابة، عدا ذك لن يفتقد الفريق الإماراتي أي لاعب آخر في المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد الدحيل.

لن يغير المدرب عبد العزيز محمد العنبري الطريقة الذي لعب به الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا، وسيدفع بعادل الحوسني في حراسة المرمى، أمامه عادل الطحناني، شاهين عبد الرحمن، عبد الله غانم، سالم سلطان والحسن صالح وفي الوسط الرباعي ريان مينديز، محمد عبد الباسط، أوتابيك شوكوروف، كايو وأمامه محمد خلفان.

التشكيل | 5-4-1