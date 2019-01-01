موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا يوم الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 11 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).

تأهل منتخب النسور إلى المربع الذهبي فوزًا قاتلاً أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا، نجح منتخب نيجيريا في التأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، من انتصار في لقاء الجولة الاولي على حساب المنتخب البوروندي بهدف دون رد، وفوز بنفس النتجية على حساب منتخب غينيا، وفى الجولة الاخيرة تلقي المنتخب هزيمة مفاجأة أمام منتخب مدغشقر بنتيجة (0-2) .

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موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

شوكويزي: سنواصل العمل حتى النهائي من أجل نيجيريا ومواجهة الجزائر صعبة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نيجيريا - الجزائر استاد القاهرة الدولي الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً،

11 ذو القعدة 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا

المركز قائمة منتخب نيجيريا حراسة المرمى أكيشوكوا إزنوا، فرانسيس أوزوهو، دانيال أكبيي الدفاع كينيث أوميرو، عبد الله شيهو، وليام تروست إيكونج، ليون بالوغون، أولا أينا، سيمي اجايي، جاميلو كولينز، شيدوزي أوازيم. الوسط جون أوبي ميكل، أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، أوغينكارو ايتيبو، موسيس سيمون، جون أوغوشكوو، هنري أونيكورو، سامويل كالو، سامويل تشوكويز. الهجوم أحمد موسى، أوديون إيغالو، كيليتشي إيهيناتشو، فيكتور أوسيمين، بول أونواتشو.

لن يفتقد منتخب نسور نيجيريا أي لاعب في مباراة الجزائر فى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب جيرنو روهر لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني بطريقته المعتادة منذ انطلاق البطولة، وسيدفع بألفريد جوميس في حراسة المرمى، وسيعتمد على كينيث أوميرو ووليام تروست إيكونج كثنائي قلب دفاع، وسيتواجد ويلفريد نديدي وأوغينكارو ايتيبو في مركز خط الوسط المدافع، وسيقود خط الهجوم أوديون إيجالو وخلفه أحمد موسي وأليكس إيووبي وسامويل تشوكويز.



التشكيل | 4-2-3-1

دانيال أكبيي

أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم

ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو

أحمد موسي - أليكس أيووبي - سامويل تشوكويز

أوديون إيجالو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكيدجا الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الجزائري قبل مواجهة نيجيريا في دور نصف النهائي بسبب الإيقاف، لكن سيغيب يوسف عطال بعد إصابته فى مباراة كوت ديفورفى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

لن يغير المدرب الجزائري في طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بالثنائي جمال بن العمري وعيسى ماندي في قلب الدفاع، وسيدفع بمهدي زفان بديلًا ليوسف عطال وسيعتمد على بغداد بونجاح في الأمام بجانب الثلاثي رياض محرز وسفيان فيجولي ويوسف بلايلي.



التشكيل | 4-2-3-1