موعد مباراة الجزائر ضد كولومبيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن المباراة الودية بين منتخب الجزائر ضد منتخب كولومبيا، على ملعب بيير ماوروي ، في رادس، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب بيير ماوروي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكولومبيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

تعادل محاربي الصحراء مع نظيرهم منتخب الكونغو الديموقراطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

على الجانب الآخر يخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أمام منتخب تشيلي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويسعى الفريق إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري، حيث ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في البرازيل الصيف الماضي، بركلات الترجيح بعد أن تعادل سلبيًا أمام تشيلي

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موعد مباراة الجزائر ضد كولومبيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الجزائر - كولومبيا ملعب بيير ماورويا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد قناة الجزائرية الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للجزائر

يغيب النجم الدولي آدم وناس عن صفوف المنتخب الجزائري للإصابة، ومهاجم نادي مونبلييه الدولي الجزائري أندي ديلور، لأسباب فنية، ولا يوجد أي غيابات أخره فى صفوف الفريق.

يدخل المدرب الوطني صاحب الـ43 عامًا بنفس طريقته المعتادة مع ثعالب الصحراء،وسيمنح الفرصة لبعض العناصر المنضمة حديثًا للمنتخب للمشاركة فى هذه المواجهة، ومن المتوقع ان يبدأ بتشكيلة تضم كلٌا من:

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بن العمري - يوسف عطال

إسماعيل بن ناصر - عدلان قديورة

يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب كولومبيا، لكن تأكد غياب النجم جيمس رودريغيز بعد أن أعتذر عن الحضور فى هذه المواجهة، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة منتخب الجزائرالودية.

سيعتمد المدرب كارلوس كيروش على طريقته المعتادة التي خاض بها مباريات كوبا أمريكا، ومن المتوقع أن يبدأ بهذه التشكيل.

التشكيل | 4-3-3