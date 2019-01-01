موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزائر ضد ساحل العاج في دور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد السويس الجديد أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكوت ديفوار يوم الخميس 11 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بعد تخطيه منتخب غينيا فى دور الـ16، بثلاثية نظيفة، استطاع المنتخب الجزائري التأهل بعد ما تصدر المجموعه الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزها في ثلاث مباريات امام منتخب كينيا فى المباراة الإفتتاحية وانتصر بهدفين دون رد، ثم حقق فوز صعب على منتخب السنغال بهدف نظيف، وفى الجولة الأخيرة استطاع رفقاء رياض محرز الإنتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0).

فى المقابل نجح منتخب الأفيال فى تحقيق فوزا ثمينا على نظيره منتخب مالى بهدف دون رد، ليتأهل لملاقه المنتخب الجزائري فى دور ثمن نهائي من بطولة الامم الفريقية، وكان المنتخب الإفواري تأهل ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط الذي كانت تضم المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا، حيث حقق منتخب ساحل العاج الإنتصار على جنوب أفريقيا فى المباراة الإفتتاحية بهدف دون رد، ثم تلقي الهزيمة من أسود الأطلس بهدف نظيف، وحقق فوز كبير على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف وحيد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

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موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة كوت ديفوار- الجزائر استاد السويس الجديد الخميس 11 يوليو 2019،

8 ذوالقعدة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

المركز قائمة منتخب الجزائر حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكيدجة الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الجزائري قبل مواجهة منتخب ساحل العاج في دور الثمانية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أوراق المدرب جمال بلماضي جاهزة للعبور إلى ربع نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

لن يغير المدرب الجزائري في طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بالثنائي جمال بن العمري وعيسى ماندي في قلب الدفاع، وسيعتمد على بغداد بونجاح في الأمام بجانب الثلاثي رياض محرز وسفيان فيجولي ويوسف بلايلي.



التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال

عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار

المركز قائمة منتخب كوت ديفوار حراسة المرمى سلفين جبوهو، بادرا علي سانجاري، عبد الكريم سيسيه، تابي إيرا إليزر الدفاع سيرج أورييه، ويلفريد كانون، سيمون ديلي، شيخ كومارا، مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، عبد الله بامبا، ونلو كوليبالي الوسط ماكس جراديل، سيري دي، فرانك كيسييه، جيان ميشيل سيري، إسماعيل ديوماندي، فيكتوريان أنجبان، إبراهيم سانجاري الهجوم ويلفريد بوني، جوناثان كودجيا، روجر أسالي، نيكولاس بيبي، ماكسويل كورنيه، ويلفريد زاها، يوهان بولي

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الإفواري للإصابة أو الإيقاف ، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام محاربي الصحراء.

لن يغير المدرب إبراهيم كامارا في طريقته الذي بدأ بها امام منتخب مالي، وسيدفع بالثنائي ويلفريد كانون وإسماعيل تراوري في قلب الدفاع، وسيعتمد على جوناثان كودجيا في الأمام بجانب الثلاثي وليفريد زاها وفرانك كيسييه، نيكولا بيبي.

التشكيل | 4-4-2