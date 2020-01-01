موعد مباراة الجزائر ضد زيمبابوي الإياب في تصفيات كأس الأمم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر أمام زيمبابوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بعد فوز الخضر ذهابًا في 5 جويلية بثلاثة أهداف لهدف..

يرتحل منتخب الجزائر إلى مدينة هراري من أجل مواجهة منتخب زيمبابوي لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، في مباراة ستقام على الملعب الوطني.

وكان الخضر قد انتصروا بأداء مقبول إلى حد كبير في مباراة الجولة الماضية بملعب 5 جويلية على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان رياض محرز نجمها الأول بدون منازع بعد تمريرة حاسمة وهدف أكثر من رائع أحرزه.

الآن تتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط فيما تأتي زيمبابوي في الوصافة برصيد 4 نقاط، والفوز في هراري من شأنه أن يُعلن أبطال إفريقيا في النسخة القادمة من الكان بصورة رسمية بغض النظر عن المباراتين المتبقيتين في المجموعة.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الجزائر وزيمبابوي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الجزائر وزيمبابوي؟

موعد مباراة منتخب الجزائر أمام زيمبابوي هو الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، الموافق 1 ربيع الآخر 1442، على الملعب الوطني بهراري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت الجزائر، الثالثة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق إذاعة تصفيات أمم إفريقيا 2021، وستذاع مباراة الجزائر ضد زيمبابوي على القناة رقم 7.

إذا لم تكن مشترك في المجموعة القطرية، فيمكنك متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ قبل المباريات بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الجزائر - زيمبابوي الإثنين 16 نوفمبر 2020،

1 ربيع الآخر 1442

14:00 الجزائر، 15:00 مصر beIN SPORTS HD 7 الملعب الوطني بهراري

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

يتوقع أن يعتمد جمال بلماضي على التشكيل الآتي: