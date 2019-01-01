موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوتسوانا وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

أبانوب صفوت

يسعى المنتخب الجزائري لمواصلة بدايته القوية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يتقابل مع المنتخب البوتسواني يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 ميلادياً والموافق 21 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع محاربي الصحراء تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 الآخيرة التي أقيمت فى مصر، وذلك بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف دون رد، ليستمر المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أثبت جدارته لقيادة المنتخب الجزائري، لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2020، واستطاع رفقاء رياض محرز أن ينتصروا في الوديات التي خاضوها، حيث انتصروا على بنين بهدف دون رد، ومن ثم الانتصار الرائع على المنتخب الكولومبي بثلاثية نظيفة.

تمكن الخضر من التفوق على منتخب زامبيا في المباراة الافتتاحية للتصفيات بخمناسية نظيفة ليتصدر مجموعته مؤقتاً، في مباراة شهدت تألق بغداد بونجاح الذي أحرز هدفين بالإضافة إلى يوسف البلايلي، رامي بن سبعيني وهلال سوداني.

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موعد مباراة بوتسوانا ضد الجزائر والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بوتسوانا - الجزائر ملعب بوتسوانا الوطني الاثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

20:00 المغرب، 21:00 مصر BeIN Sports HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع ألا يقوم جمال بلماضي بتغيير تشكيل مباراة الجولة الأولى ضد زامبيا والتي انتهت بتفوق الخضر أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة، ليواصل المنتخب الجزائري تقديم أدائه الرائع في الفترة الأخيرة، لذا سيكون التشكيل على النحو التالي:

التشكيل | 4-2-3-1