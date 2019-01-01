موعد مباراة الجزائر القادمة ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

محمود جمال

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخبي السنغال والجزائر يوم الجمعة 19 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 16 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

واصل محاربي الصحراء عروضهم الرائعة في النسخة الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب النيجيري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وهذا النهائي هو الثالث للمنتخب الجزائري حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر بنتيجة (0-3) أمام أصحاب الأرض، وحقق الفوز في النهائي الثاني على حساب نفس المنتخب في نهائي 1990 بنتيجة (0-1) بالجزائر، ليكون اللقب الوحيد للخُضر في تاريخ مشاركاته بالأميرة السمراء.

تخطى منتخب السغنال عقبة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تحقيق انتصار صعب على حساب المنتخب التونسي بهدف دون رد، ويُعد هذا النهائي هو الثاني لأسود التيرانجا طوال مشاركاتهم في الكان بعدما وصل من قبل مرة واحدة في نسخة مالي عام 2002، التي نجح في التتوييج بهذه النسخة منتخب الكاميرون للمرة الرابعة، وحصد منتخب السنغال المركز الرابع من قبل ثلاث مرات أعوام 1965، 1990، 2006

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موعد مباراة السنغال ضد الجزائر والقنوات الناقلة

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