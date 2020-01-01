موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد التعاون لاستئناف معتركه القاري عندما يلتقي مع نظيره بيرسبوليس الإيراني على ملعب المدينة التعليمية بالريان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

التعاون حاليًا في حالة سعادة بالغة بعدما تمكن من خطف ورقة البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اللحظات الأخيرة بالفوز على الفيحاء، ما سيجعل سكري القصيم في أفضل حالاته المعنوية قبل المباراة الآسيوية.

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موقف التعاون جيد للغاية في المجموعة، حيث يحتل صدارتها برصيد 6 نقاط من فوزين على الدحيل والشارقة، بينما يأتي بيرسبوليس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس؟

يلتقي التعاون وبيرسبوليس مساء الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، الموافق 27 محرم 1442 هجريًا، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون وبيرسبوليس؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.