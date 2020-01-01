موعد مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا 2019/2020، وماهي القنوات الناقلة

يدخل نادي الدحيل إلى المواجهة الثانية له في دوري أبطال آسيا أمام التعاون السعودي بمعنويات مرتفعة كبيرة بعد الفوز في افتتاح المواجهات بدور المجموعات وذلك يوم الخميس 18 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 23 جمادي الآخر 1441 هجرياً .

على الجانب الآخر نجح نادي التعاون في الفوز بمباراته الأولى أمام نادي الشارقة الإماراتي ليعطي لنفسه الكثير من الأفضلية فيما هو متبقى بدور المجموعات التي يحاول فيها الفريق السعودي تجميع أكبر قدرًا من النقاط للتأهل إلى الدور القادم .

بينما الدحيل المرشح الأول للتأهل من هذه المجموعة يسعى لاستمرار انطلاقته بالفوز الثاني ليبعتد بالصدارة بعيداً عن المنافسين ليركز بعض الشيء على الدوري القطري الذي يواجه فيه منافسة قوية .

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صعوبة المواجهة تتمثل في الذهاب إلى السعودية وسط كثير من الضغط الإعلامي والجماهيري لكن الفريق القطري يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين واجهوا الكثير من الضغوط في مبارياتهم الأوروبية .

الجدير بالذكر أن خسارة أحدهما يعني أنه سيدخل في صراع قوي مع الفرق الأخرى بالمجموعة لذلك هناك الكثير من الحسابات المُعقدة في هذه المباراة

موعد مباراة التعاون ضد الدحيل والقنوات الناقلة