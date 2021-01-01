موعد مباراة الترجي وأهلي بنغازي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي مع أهلي بنغازي الليبي في إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الترجي الرياضي بالملعب الأولمبي برادس نظيره أهلي بنغازي الليبي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب بتروسبورت بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليصبح أي انتصار كافٍ للترجي للعبور إلى دور المجموعات، والأمر عينه للنادي الليبي.

بشكلٍ عام، يعيش الترجي حالة مميزة هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري التونسي برصيد 13 نقطة، وقد فاز في آخر مبارياته على ند قوي كالنجم الساحلي بهدفين نظيفين.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الترجي وأهلي بنغازي وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الترجي وأهلي بنغازي؟

موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي وأهلي بنغازي الليبي هو الأربعاء الموافق 6 يناير 2021، بالملعب الأولمبي برادس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت تونس، الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الترجي وأهلي بنغازي؟

تتاح مباريات الدور الأول للمشاهدين مجانًا دون تشفير، فقنوات بي إن سبورت تمتلك حقوق بث دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات.

ستذيع 4 قنوات مفتوحة على قمر نايل سات مباراة الترجي ضد أهلي بنغازي، هي الوطنية الأولى التونسية وقناة ليبيا الرياضية والسلام وقناة وطن.