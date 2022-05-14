موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

المارد الأحمر، سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله نهائي دوري أبطال إفريقيا، للعام الثالث على التوالي، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة، لمصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعد لعب 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

أما البنك الأهلي، فيدخل اللقاء بعد تعادلين في آخر جولتين له، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، ليستمر في اقترابه من المربع الذهبي لجدول الترتيب.

ويحتل البنك الاهلي المركز السابع برصيد 24 نقطة، وبفارق ست نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع، مع مباراة أقل للبنك الأهلي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 18 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو يوم الأربعاء 18 مايو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.