موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

المارد الأحمر، سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله نهائي دوري أبطال إفريقيا، للعام الثالث على التوالي، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة، لمصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعد لعب 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

أما البنك الأهلي، فيدخل اللقاء بعد تعادلين في آخر جولتين له، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، ليستمر في اقترابه من المربع الذهبي لجدول الترتيب.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 24 نقطة، وبفارق ست نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع، مع مباراة أقل للبنك الأهلي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 18 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو يوم الأربعاء 18 مايو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البنك الأهلي - الأهلي الأربعاء 18 مايو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT المقاولون العرب

التشكيل المتوقع للأهلي ضد البنك الأهلي

من المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني بالرسم الآتي:

الخطة 4-3-3

محمد الشناوي

على معلول، أيمن أشرف، محمود متولي، محمد هانى

أحمد نبيل كوكا، محمد مجدى افشه، أحمد عبد القادر

طاهر محمد طاهر، بيرسى تاو، حسين الشحات

📋| قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5FBK0S7svW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 17, 2022

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي

وقد يعتمد إيهاب جلال على التشكيل الآتي:

الخطة 4-3-3

أحمد صبحى عفيفي

أسامة أبراهيم، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح

محمود سيد، أحمد سعيد محمد، محمد هلال

أسامة فيصل، ناصر منسى، ياكوبو إيساهاكو