تعرف على موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الكل ينتظر موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا من أجل مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا وهو يحطم الأرقام القياسية.

لحساب تصفيات يورو 2024 سيكون منتخب "البحارة" على موعد مع مباراة قوية ضد فريق يقدم البلاء الحسن في التصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024 هو يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على ملعب "دراجاو".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024 بالتأكيد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - سلوفاكيا الجمعة 13 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD دراجاو

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:: 4-3-3

دييجو كوستا

ديوجو دالوت - أنطونيو سيلفا - روبن دياش - جواو كانسيلو

فيتينيا - بالينيا - برونو فيرنانديش

ديوجو جوتا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لسلوفاكيا

من المتوقع أن يدخل المدرب فرانشيسكو كالزونا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

مارتين دوبرافكا

ميكيل توميتش - ميلان شكرينيار - إن جيومبير- دافيد هانكو

ستانيسلاف لوبوتكا - لاسزلو بينيس - روبرت ماك - أوندري دودا

بوزينيك - هاراسلين