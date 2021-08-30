موعد مباراة البرتغال وآيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد جمهورية آيرلندا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف منتخب البرتغال جمهورية آيرلندا في ستاد ألجارفي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

يحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على آذربيجان ثم تعادل مع صربيا وفاز على لوكسمبورج.

أما منتخب آيرلندا فيقع في المركز الرابع في ترتيب المجموعة بدون نقاط، حيث خسر في المباراتين السابقتين له في التصفيات من صربيا ولوكسمبورج.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وهنا نستعرض سويًا موعد مباراة البرتغال وآيرلندا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة البرتغال وآيرلندا؟

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وآيرلندا؟

ستنقل مباراة البرتغال ولوكسمبورج على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرتغال - آيرلندا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 ستاد ألجارفي

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

يغيب عن منتخب البرتغال مدافع ليستر سيتي ريكاردو بيريرا ومتوسط ميدان إيفرتون أندريه جوميس، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - روبين دياش - بيبي - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - جواو موتينيو

ديوجو جوتا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

التشكيل المتوقع لمنتخب آيرلندا

عدد من اللاعبين يغيبون عن آيرلندا بسبب الإصابة، هم راندولف وستيفنز وكيفن لونج وسمودكس وأودودا وماكارثي وكالوم روبنسون، كما يغيب ديريك ويليامز بسبب فيروس كورونا.

التشكيل | 3-4-1-2

جافين بازونو

دارا أوشي - جون إيجان - شين دافي

جيمس ماكلين - كونور هوريهان - جوش كولين - مات دوهيرتي

تروي باروت

شين لونج - جيمس كولينز