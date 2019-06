موعد مباراة البرتغال ضد هولندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب أفونسكو أنريكي أبوابه لاستضافة مباراة بين البرتغال وهولندا، وذلك يوم الأحد 9 يونيو 2019 ميلاديًا، الموافق 6 شوال 1440 هجريًا، في نهائي من دوري الأمم الأوروبية 2018-19.

حقق المنتخب البرتغالي الفوزعلى نظيره منتخب سويسرا بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الدراجاو، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وبهذا الانتصار يتأهل برازيل اوروبا إلى نهائي البطولة امام المنتخب الهولندي.

كانت آخر مباريات الطواحين في دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الإنجليزي، وانتهت بفوز البرتقالي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أفونسو أنريكي، وسيسعى رفقاء فيرجيل فان دايك تحقيق الفوز في هذا اللقاء وتحقيق اللقب الأوروبي.

يفتقد المنتخب البرتغالي في مباراة هولندا المدافع بيبي لإصابته بكسر في الكتف خلال مباراة نصف النهائي، التي أقيمت بين منتخب بلاده ونظيره السويسري، ولن يفتقد اي لاعب اخر بسبب الإيقاف .

سيعتمد المدرب فرناندو سانتوس على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بالثنائي روبن دياس وجوزيه فونتي في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثلاثي ويليام كارفاليو وروبن نيفيس وبرونو فيرنانديز فى خط الوسط، وسيقود خط الهجوم كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى برناردو سيلفا

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافاييل جيريرو - روبن دياس - جوزيه فونتي - نيلسون سيميدو

ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو ميجيل فيرنانديز

كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا - جواو فيليكس

لا توجد إصابات في صفوف منتخب هولندا قبل موقعة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء الصعب.

