موعد مباراة البرتغال ضد هولندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرتغال القادمة ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب أفونسكو أنريكي أبوابه لاستضافة مباراة بين البرتغال وهولندا، وذلك يوم الأحد 9 يونيو 2019 ميلاديًا، الموافق 6 شوال 1440 هجريًا، في نهائي من دوري الأمم الأوروبية 2018-19.

حقق المنتخب البرتغالي الفوزعلى نظيره منتخب سويسرا بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الدراجاو، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وبهذا الانتصار يتأهل برازيل اوروبا إلى نهائي البطولة امام المنتخب الهولندي.

كانت آخر مباريات الطواحين في دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الإنجليزي، وانتهت بفوز البرتقالي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أفونسو أنريكي، وسيسعى رفقاء فيرجيل فان دايك تحقيق الفوز في هذا اللقاء وتحقيق اللقب الأوروبي.

كريستيانو رونالدو يقود قائمة البرتغال لنهائيات دوري أمم أوروبا

موعد مباراة البرتغال ضد هولندا والقنوات الناقلة

دوري أمم أوروبا| هولندا إلى النهائي على حساب إنجلترا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البرتغال - هولندا استاد أفونسو أنريكي الأحد 9 يونيو 2019 ميلادياً،

6 شوال 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر ، 21:45 بتوقيت السعودية لم يتم تحديد الحكم 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للبرتغال

يفتقد المنتخب البرتغالي في مباراة هولندا المدافع بيبي لإصابته بكسر في الكتف خلال مباراة نصف النهائي، التي أقيمت بين منتخب بلاده ونظيره السويسري، ولن يفتقد اي لاعب اخر بسبب الإيقاف .

سيعتمد المدرب فرناندو سانتوس على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بالثنائي روبن دياس وجوزيه فونتي في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثلاثي ويليام كارفاليو وروبن نيفيس وبرونو فيرنانديز فى خط الوسط، وسيقود خط الهجوم كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى برناردو سيلفا

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافاييل جيريرو - روبن دياس - جوزيه فونتي - نيلسون سيميدو

ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو ميجيل فيرنانديز

كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا - جواو فيليكس

الغيابات والتشكيل المتوقع لهولندا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب هولندا قبل موقعة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء الصعب.

Final here we come. This team gets stronger and stronger, so cool to see! #DutchLions pic.twitter.com/q4gPRhHNFT — Marten de Roon (@Dirono) ٦ يونيو ٢٠١٩

سيعتمد المدرب رونالد كومان على طريقته المعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بالثنائي القوي فيرجيل فان دايك، ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع ، وسيخوض هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي ممفيس ديباي، ستيفن بيرجوين، ريان بابل.

التشكيل | 4-3-3