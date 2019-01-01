موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد الدراجاو أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين البرتغال وسويسرا يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 2 شوال 1440 هجرياً، وذلك في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019.

كان المنتخب البرتغالي الوحيد بين المنتخبات الأربعة الذي لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات، ليتصدر في المجموعة الثالثة على حساب إيطاليا وبولندا، وذلك في دوري الأمم الأوروبية، وكانت أخر مباراة حامل لقب كأس أوروبا 2016، امام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى الدور التأهيلي لتصفيات يورو 2020.

على الجانب الأخير تصدرت سويسرا مجموعتها الثانية بفارق الأهداف على حساب بلجيكا رغم تساويهما بالنقاط بتسع لكل منهما، وانتزع المنتخب السويسري بطاقة التأهل بفوزها على المنتخب البلجيكي في المباراة الأخيرة 5-2 بعدما كانت متأخرة بثنائية نظيفة أمام صاحبة المركز الثالث في المونديال.

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موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البرتغال- سويسرا استاد الدراجاو الأربعاء 5 يوليو 2019 ميلادياً،

2 شوال 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD

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ولن يفتقد المنتخب البرتغالي أي لاعب بسبب الإصابة او الإيقاف.

سيواصل فرناندو سانتوس الاعتماد على نفس طريقته المعتادة مع الفريق، وسيدفع بفونتي وروبن دياز في قلب الدفاع، وسيقود الهجوم في هذا اللقاء الثلاثي ك، روبيرتو فيرمريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا - دييجو سوزا.