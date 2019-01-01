موعد مباراة البرازيل ضد باراجواي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرازيل القادمة ضد باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف استاد أرينا دو جريميو مباراة تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب باراجواي، وذلك في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الجمعة القادم 28 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شوال 1440 هجرياً.

تأهل منتخب راقصي السامبا إلى ربع النهائي بعد فوزه الكاسح على بيرو بخماسية نظيفة، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لكوبا أمريكا 2019، ونجح السيليساو تصدر المجموعة الأولي برصيد سبع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب المنتخب البيروفي في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

تأهل منتخب باراجواي كأفضل ثالث بعد حصد نقطتين فقط احتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية ويخطف بطاقة التعأهل بفارق هدفين عن المنتخب الياباني بعد تعادل المنتخب الأكوادوري مع نظيره الساموراي الأزرق بهدف لكل منهما، حيث تأهل رفقة كلًا من منتخب الأرجنتين والمنتخب الكولومبي المتواجدان في نفس المجموعة، واستطاع الفريق الوصول إلى هذا الدور بعدما حصل على نقطتين من تعادلين امام المنتخب القطري بهدفين لمثلهما فى الجولة الأولي وامام راقصي التانجوبهدف لكلًا منهما، وخسر بهدف فى ختام دور المجموعات امام منتخب كولومبيا.

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موعد مباراة البرازيل ضد باراجواي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البرازيل - باراجواي أرينا دو جريميو الجمعة 28 يونيو 2019،

25 شوال 1440،

2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل المركز قائمة منتخب البرازيل حراسة المرمى أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس. الدفاع تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس. الوسط كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا الهجوم دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب البرازيلي في مباراة باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا أي لاعب بسبب الإيقاف، لكن يستمر غياب نجم باريس سان جيرمان نيمار بسب الأصابة.

يبدأ المدرب ليوناردو باتشي بتشكيلته المعتادة مع السيلساو، ومن المتوقع أن يدفع بماركينيوس وتياجو سيلفا في قلب الدفاع، وسيدخل رونالد إيفرتون ساوريس لتعويض غياب نيمار، وسيتواجد روبيرتو فيرمينو فى قيادة الهجوم.

Mais um dia de atividade para a #SeleçãoBrasileira no CT do Grêmio!



Agora já com o adversário definido, time se prepara para as quartas de final da Copa América! #JogaBola



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/buyYaA9wiN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

كاسيميرو - أرثر

إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - جابرييل خيسوس روبيرتو فيرمينو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب باراجواي

المركز قائمة منتخب باراجواي حراسة المرمى أنتوني سيلفا، روبيرتو فيرنانديز، ألفريدو أجييار، خوان إسبينولا. الدفاع جوستافو جوميز، إيفان بيريس، برونو فالديز، جونيور ألونسو، خورخي موريرا، فابيان بالبوينا، خوان إيسكوبار، سانتياجو ارزامينديا، روبرت روخاس، ساؤول سالسيدو، إيفان أرتور توريس. الوسط أوسكار روميرو، ريتشارد أورتيز، خوان روخاس، ميجيل ألميرون، سيلسو أورتيز، روبرت بيريز دا موتا، أليخاندرو روميرو، كريستيان باريديس، ماتياس روخاس، ريتشارد سانشيز، مودو فالديز. الهجوم أوسكار كاردوزو، هيرنان بيريز، ديرليس جونزاليس، فيديريكو سانتاندير، سيسيليو دومينجيز، أنخيل روميرو، أنطونيو سانابريا، خوان إيتوربي، لورينزو ميلجاريجو، هيكتور دانيال فيلالبا، كارلوس جونزاليس إسبينولا، سباستيان فيريرا، برايان ساموديو.



لن يفتقد منتخب باراجواي أي لاعب بسبب الإصابة في مباراة راقصي السامبا، وستكون جميع أسلحة إدورادو بريزو جاهزة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

⚪️🔴 ¡Buen día! 🌞#AgendaAlbirroja de hoy 25/06

⚽️ 10 hs. Entrenamiento en el Estadio de Pituaçu (Salvador Bahía). Abierto los primeros 15 min. para los medios de prensa.

📌 15:30 hs. Viaje a Alegre. Arribo previsto para las 18:30 hs. #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/ipQDqRVZFL — Selección Paraguaya (@Albirroja) ٢٥ يونيو ٢٠١٩



سيدخل المدرب الأرجنتيني بنفس قوام الفريق الأساسي، ففي خط الدفاع سيدخل نيكولاس كريستيان زاباتا بجانب جون لوكومي، وفي المقدمة سيتواجد الثنائي الهجومي ميجيل ألميرون واوسكار كاردوزو.





التشكيل | 4-3-3