موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل أمام الإكوادور في الجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري على ملعب بيرا ريو، في مباراة تقام بينهما لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

السامبا في أفضل أحوالها على الإطلاق في هذه التصفيات، حيث فاز المنتخب البرازيلي بأول أربع مباريات له ويتصدر جدول التصفيات بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين الأرجنتين.

أما الإكوادور فتقدم تصفيات من الأفضل عبر تاريخها بتواجدها في المرتبة الثالثة بتسع نقاط جمعتها من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة كانت على يد الأرجنتين.

مباراة ستكون مثيرة للغاية بين منتخبين من الأفضل في القارة اللاتينية قبل الانخراط في منافسات كوبا أمريكا التي نُقلت إلى الأراضي البرازيلية بسبب فيروس كورونا.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد مباراة البرازيل والإكوادور وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة البرازيل والإكوادور؟

موعد مباراة البرازيل والإكوادور هو السبت الموافق 5 يونيو 2021، الموافق 24 شوال 1442 هجريًا، بملعب بيرا ريو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والإكوادور؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل والإكوادور على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - الإكوادور السبت 5 يونيو 2021،

25 شوال 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 Premium بيرا ريو

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

DE OLHO NO EQUADOR!



Confira as imagens do treino de hoje da #SeleçãoBrasileira, que se prepara para o próximo jogo pelas Eliminatórias.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/bhF6JjHoZv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

إيفرتون - آلان - دوجلاس لويز

ريتشارلسون - جابريل جيسوس - روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع للإكوادور

من المتوقع أن يعتمد المدرب جوستافو ألفارو على التشكيل الآتي: