تعرف على موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

SHAHID

يواجه الأهلي نظيره الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024 وعيون كل متابعي كرة القدم حول العالم ترنو إلى المملكة العربية السعودية لما ينتظره الكل من دوريها المثير خصوصًا بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها معظم الأندية.

البداية ستكون من مباراة الأهلي والحزم، ولكل منهما غرض مختلف من تلك المباراة، فالأهلي يطمح للعودة إلى منصات التتويج بعد عام رأى فيه جماهيره ناديهم المفضل وهو ينافس في الدرجة الأدنى وهو مستوى غير معتاد لجماهير الراقي حتى لو كان الفريق قد توج بلقب دوري يلو.

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أما الحزم الصاعد مع الأهلي بدوره من دوري يلو، فيطمح للبقاء في دوري روشن السعودي للموسم المقبل على الأقل كي يضمن مكانه ومن ثم يتطلع إلى مستوى آخر من التطوير.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات "SSC" من المؤكد أنك سترى مباراة الأهلي والحزم على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الحزم الجمعة 11 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC Sports HD 1 الأمير عبد الله الفيصل