تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

مباراة هامة لحساب الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والاتفاق.

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الأهلي يطمح للتغلب على تبعات هزيمته من النصر في الجولة الماضية وتقهقره للمركز السادس في لائحة الترتيب.

بينما يطمح الاتفاق إلى تحقيق فوز يضمن له البقاء ضمن المربع الذهبي وهو الذي يحتل المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والاتفاق على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الاتفاق السبت 30 سبتمبر 2023

21:00 مصر والسعودية SSC1 HD الأمير عبدالله الفيصل