موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في تحديد المركزين الثالث والرابع كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

خرج الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي.

ويدخل الأهلي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، بهدف مصالحة الجماهير، وتقديم ميدالية برونزية لهم على أقل تقدير.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الأهلي في تحديد المركزين الثالث والرابع كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023؟

تملك شركة الرياضة السعودية SSC حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الجمعة 22 ديسمبر 2023،

16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC1 HD الأمير عبد الله الفيصل

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالبث الكتابي الذي يقدمه موقع "جول" أو من خلال تطبيق