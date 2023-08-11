موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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الخليج vs الأهليالخليجالأهليدوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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يتطلع الأهلي لمواصلة المسير قدمًا نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، وهو الذي عاد هذا الموسم من دوري يلو بعد موسم صادم في الدرجة الأدنى حتى إن فاز بلقب المسابقة.

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ولا يرضى مشجعو الراقي بأقل من الفوز في كل المباريات نظرًا للصفقات المدوية التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي من كل أنحاء العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 17 أغسطس 2023 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الخليج - الأهليالخميس 17 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد VIP		الأمير محمد بن فهد

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 69142كريم بنزيما
  • 6792خاليدو كوليبالي
  • 9184روبرتو فيرمينو
  • 5379نجولو كانتي
  • 12336مارسيلو بروزوفيتش
  • 21995صفقة أخرى
124828 الأصوات