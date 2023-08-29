موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة..

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مباراة جديدة لحساب الدوري السعودي في موسمه الحالي الأسطوري ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تجمع بين الأهلي والفتح لحساب الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

العملاق الأهلاوي يطمح لمواصلة الأداء القوي في دوري روشن، لذلك لا يريد أي مفاجآت حين يلاقي الفتح الطامح في تعزيز موقعه بجدول ترتيب الدوري السعودي بدوره.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 2 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - الأهلي السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأمير عبد الله بن جلوي

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