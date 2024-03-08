موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي مباراة قوية في الدوري المصري منتشيا بالفوز ببطولة كأس مصر 2023 التي فاز فيها على الزمالك 2-0 في الأول بارك.

يواجه العملاق القاهري فريق البنك الأهلي، وسط رغبة عارمة من أنصار الأهلي في التتويج بالبطولة المفضلة لهم، الدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تقام البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

ما القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري 2023-2024 عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي تقدمها منصات "كورة بلس".

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