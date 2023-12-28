تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

نجح الأهلي في الحصول على لقب السوبر المصري بالفوز على فيوتشر في الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحقق لقبًا هامًا في مسيرته هذا الموسم.

ويعود الأهلي للمنافسة المحلية ولكن بعد كأس الأمم الإفريقية، حيث يخوض العديد من لاعبيه البطولة الدولية الهامة مع منتخب مصر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الإثنين 19 فبراير 2024 على ملعب الكلية الحربية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة طلائع الجيش والأهلي على شاشتها.

ومن الممكن أن تشاهد البث المباشر للمباراة عن طريق منصات "كورة بلس" المختلفة.