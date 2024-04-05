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Percy Tau, Al Ahly, December 2023Backpagepix
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

مباراة هامة في الدوري المصري ستجمع كلًا من الأهلي وإنبي في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في مصر.

ذلك لأن الأهلي يريد استدراك ما فاته من مباريات مؤجلة نظير مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، كي يستعيد موقعه المعتاد في صدارة الدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الإثنين 8 أبريل 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات ONTIME SPORTS حقوق بث مباريات الدوري المصري، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - إنبيالإثنين 8 أبريل 2024
21:30 مصر، 22:30 السعودية

ONTIME SPORTS

القاهرة الدولي

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