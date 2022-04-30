موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد وي السلام، في العاصمة المصرية القاهرة مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

الأهلي وصل إلى نصف النهائي، بعد تخطي الرجاء المغربي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، وسيطمح لاعبو المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات، لتحقيق لقب البطولة للعام الثالث على التوالي.

على الجانب الآخر وفاق سطيف، يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، وتمكن من الوصول إلى نصف النهائي، بعد إقصاء الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراتي ربع النهائي، وسيهدف لمواصلة مفاجآته وخطف بطاقة التأهل من الأهلي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف هو السبت 7 مايو 2022 على استاد وي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.