موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا وهو نادي الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الأهلي نجح في الفوز بمباراته الأخيرة أمام المريخ، ليصل إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة، وسيحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.

على الجانب الآخر، الهلال إن أراد العبور إلى ربع نهائي البطولة، سيتعين عليه الفوز على الأهلي في ملعبه بأي نتيجة للتأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي والهلال هو الجمعة 1 أريل 2022، على ملعب وي الأهلي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.