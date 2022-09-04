موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة..

يستضيف النادي الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة نادي الخلود في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

خسر الراقي المباراة السابقة من نادي الأخدود بهدفين دون رد، وذلك بعد التعادل مع القيصومة في المباراة الأولى، ليصبح رصيده نقطة واحدة من مباراتين.

أما نادي الخلود فيدخل المباراة بالعلامة الكاملة من مباراتين، حيث فاز على العين والرياض على التوالي، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأخدود.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة الخلود والأهلي، والقنوات الناقلة للمباراة..

ما هو موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في الجولة الثالثة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والخلود على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الخلود الإثنين 5 سبتمبر 2022،

20:35 السعودية، 19:35 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي

التشكيل: 4-2-3-1

ياسر المسيليم

علي مجرشي - فهد حمد - عبد الباسط هندي - إبراهيم الزبيدي

علي الأسمري - فرانك كوم

سلمان المؤشر - هيثم عسيري - يوسف العبدلي

لويس جرابان