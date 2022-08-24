موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
الأهلي افتتح الموسم بتعادل أمام القيصومة بهدف لكل فريق، وفرط في الفوز في الدقائق الأخيرة في المباراة، وسيعمل على مصالحة جماهيره، بالفوز في المباراة، لبداية مشواره في العودة إلى دوري الأضواء.
على الجانب الآخر الأخدود، نجح في الفوز في مباراته الأولى بالدوري بثلاثة أهداف لهدف أمام القادسية، ليحتل المركز الثاني، وسيهدف لمواصلة حصد النقاط من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود إلى دوري روشن السعودي.
جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة
ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والأخدود، والقنوات الناقلة للمباراة..
ما هو موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري الدرجة الأولى السعودي؟
موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 19:40 بتوقيت القاهرة.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود؟
ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والقيصومة على شاشتها.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الأخدود - الأهلي
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
KSA Sports 3 HD
مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
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