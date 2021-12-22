موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

يعود النادي الأهلي للمنافسة في الدوري المصري الممتاز بعد التوقف لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب 2021، كذلك مشاركة المارد الأحمر في السوبر الأفريقي الذي فاز به للمرة الثامنة في تاريخه.

سيواجه الأهلي نادي فيوتشر الصاعد حديثًا في الجولة السابعة من الدوري المصري 2021-22، وسيدخل المباراة وهو في الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، والتي حققها من 6 مباريات فاز بها جميعًا.

يحتل فيوتشر المركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري، وقد خاض أيضًا 6 مباريات فاز اثنتين منهما وتعادل في واحدة وخسر 3.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وفيوتشر؟

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر هو يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.