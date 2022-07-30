موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.

يحل نادي فاركو ضيفًا على النادي الأهلي على ملعب ستاد السلام في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تعادل الأهلي مع المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 21 سلبيًا بدون أهداف، ليبقى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بـ55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف و8 عن الزمالك المتصدر.

أما نادي فاركو، فقد خسر المباراة الأخيرة من طلائع الجيش بهدفٍ دون رد، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن.

فما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وفاركو؟

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وفاركو على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.