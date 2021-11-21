موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة في الجولة الخامسة من منافسات موسم 2021-2022 في الدوري المصري الممتاز، وذلك على استاد غزل المحلة.

الأهلي تمكن في الجولة الماضية من تحقيق فوز صعب على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، ليواصل "المارد الأحمر" سلسلة نتائجه المثالية في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق الفوز في أربع مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أما غزل المحلة، فيقدم أداءً مميزًا هو الآخر في الدوري المصري هذا الموسم، ويعد من بين الفرق التي لم تخسر أي مباراة حتى الآن.

وحصد غزل المحلة ثماني نقاط حتى الآن في الدوري المصري من فوزين وتعادلين، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة؟

تقام مباراة غزل المحلة والأهلي يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 على استاد غزل المحلة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وغزل المحلة عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب غزل المحلة - الأهلي الإثنين 22 نوفمبر 2021،



17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT غزل المحلة

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية

محمد مجدي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو

الاستعدادات الأخيرة قبل مباراة غزل المحلة 💪🏻🦅 pic.twitter.com/OhXgHeK2pf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 21, 2021

تشكيل غزل المحلة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

عمرو شعبان

يحيى حامد - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - إيهاب سمير

هشام عادل - حميد ماو - عبد القادر يحيى

إبراهيم الكومي - أحمد غنيم - أحمد عفيفي