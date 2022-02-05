موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وبالميراس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي نجح في تخطي عقبة مونتيري المكسيكي في الدور الأول من البطولة بهدف دون رد، وسيعمل ويحلم بمواصلة الانتصارات والفوز على بالميراس ليصل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في حياته.

على الجانب الآخر بالميراس يشارك في البطولة للعام الثاني على التوالي بصفته بطلًا لقارة أمريكا الجنوبية، وسيهدف للثأر من الأهلي بعدما فاز عليه المارد الأحمر في نسخة الموسم الماضي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وبالميراس؟

موعد مباراة الأهلي وبالميراس هو يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 في ستاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

لكن، إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات الأهلي عبر المجموعة القطرية، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول لمتابعيها من المحيط للخليج.