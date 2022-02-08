موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباراة الأهلي المصري القادمة في كأس العالم للأندية 2021، والتي تأتي لتحديد المركز الثالث.

الأهلي سقط أمام بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، ليخسر فرصة لعب المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

وينتظر الأهلي الخاسر من مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي للتعرف على منافس الأهلي على الميدالية البرونزية.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية؟

موعد مباراة الأهلي وبالميراس هو يوم السبت 12 فبراير 2022 في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

يمكنك أيضًا مشاهدة مباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 مجانًا من داخل مصر من خلال تطبيق أبو ظبي الرياضية، كما ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة للقاء.