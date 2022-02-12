موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستهل الأهلي مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وبداية الطريق نحو معانقة الأميرة الإفريقية للمرة الحادية عشر في تاريخه، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

وسيطمح المارد الأحمر إلى بداية مشواره بقوة في البطولة، خاصة أنه يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر الهلال يأمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، بعد الخسارة من صن داونز في الجولة الأولى.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، هو الجمعة الموافق 18 فبراير 2022، على ستاد الهلال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.